Ausblick: Sony präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sony präsentiert in der am 02.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 223,89 JPY. Dies würde einer Verringerung von 19,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sony 279,23 JPY je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3.493,33 Milliarden JPY aus - eine Steigerung von 15,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sony einen Umsatz von 3.031,32 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 705,32 JPY, gegenüber 711,84 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 11.393,36 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 9.921,51 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at