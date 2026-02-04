Ausblick: SONY präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SONY wird am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,395 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SONY noch 0,410 USD je Aktie eingenommen.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 18,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 28,94 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 23,63 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie, gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 78,64 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 84,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at