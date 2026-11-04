Sony Aktie

Sony ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zahlenausblick 04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Sony stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Sony stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Experten haben ihre Prognosen für die Sony-Bilanz abgegeben.

Sony stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 63,67 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Sony einen Gewinn von 60,43 JPY je Aktie eingefahren.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3.107,91 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3.193,87 Milliarden JPY aus.

22 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 221,85 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren -54,700 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12.972,20 Milliarden JPY, gegenüber 12.479,62 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sony Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sony Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sony Corp. 24,26 6,73% Sony Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: ATX mit deutlicheren Gewinnen -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen