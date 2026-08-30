Soochow Securities Aktie
WKN DE: A1J0TZ / ISIN: CNE1000019P8
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30.08.2026 07:01:06
Ausblick: Soochow Securities gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Soochow Securities öffnet am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,233 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,190 CNY je Aktie erzielt worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 2,31 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 67,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,727 CNY je Aktie, gegenüber 0,710 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 9,13 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 12,09 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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