Ausblick: SOPHiA GENETICS SA präsentiert Quartalsergebnisse

SOPHiA GENETICS SA wird am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,210 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll SOPHiA GENETICS SA nach den Prognosen von 5 Analysten 21,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,810 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,170 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 93,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 77,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at