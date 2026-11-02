SOPHiA GENETICS Aktie
WKN DE: A3CVT8 / ISIN: CH1125843347
|
02.11.2026 07:01:06
Ausblick: SOPHiA GENETICS SA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SOPHiA GENETICS SA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,198 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 24,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 23,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 19,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,938 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 95,3 Millionen USD, gegenüber 77,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SOPHiA GENETICS SA
|
07:01
|Ausblick: SOPHiA GENETICS SA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: SOPHiA GENETICS SA präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu SOPHiA GENETICS SA
Aktien in diesem Artikel
|SOPHiA GENETICS SA
|6,75
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.