Ausblick: SOPHiA GENETICS SA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SOPHiA GENETICS SA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,198 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 24,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 23,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 19,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,938 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 95,3 Millionen USD, gegenüber 77,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net