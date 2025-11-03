SOPHiA GENETICS Aktie

SOPHiA GENETICS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVT8 / ISIN: CH1125843347

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: SOPHiA GENETICS SA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SOPHiA GENETICS SA wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,230 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,38 Prozent auf 18,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,048 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,950 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 74,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 65,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

