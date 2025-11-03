SOPHiA GENETICS Aktie
WKN DE: A3CVT8 / ISIN: CH1125843347
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: SOPHiA GENETICS SA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SOPHiA GENETICS SA wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,230 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,38 Prozent auf 18,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,048 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,950 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 74,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 65,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SOPHiA GENETICS SAmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: SOPHiA GENETICS SA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: SOPHiA GENETICS SA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu SOPHiA GENETICS SAmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SOPHiA GENETICS SA
|4,26
|0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.