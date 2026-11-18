Soprano wird am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,000 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Soprano einen Verlust von -0,040 EUR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Soprano nach den Prognosen von 2 Analysten 115,9 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 107,1 Millionen EUR umgesetzt worden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,046 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 444,1 Millionen EUR, gegenüber 434,1 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net