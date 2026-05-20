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20.05.2026 07:01:06

Ausblick: Soprano vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Soprano wird am 21.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,005 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Soprano noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 EUR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 117,8 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Soprano einen Umsatz von 115,5 Millionen EUR eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,015 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,020 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 452,8 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 434,1 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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