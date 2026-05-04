Sotera Health Company Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QHA5 / ISIN: US83601L1026

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Sotera Health Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sotera Health Company Registered wird am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,174 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 270,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sotera Health Company Registered einen Umsatz von 254,5 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,964 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,270 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,16 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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