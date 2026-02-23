Sotera Health Company Registered Shs Aktie

Sotera Health Company Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHA5 / ISIN: US83601L1026

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sotera Health Company Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sotera Health Company Registered wird sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,242 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,20 Prozent auf 299,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 290,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,839 USD im Vergleich zu 0,160 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,16 Milliarden USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hang Seng stark -- ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus
Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark. Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

