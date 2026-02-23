Ausblick: Sotera Health Company Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sotera Health Company Registered wird sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,242 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,20 Prozent auf 299,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 290,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,839 USD im Vergleich zu 0,160 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,16 Milliarden USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

