Ausblick: Sotera Health Company Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sotera Health Company Registered gibt am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,218 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sotera Health Company Registered einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 6,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 303,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 285,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,786 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,16 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,10 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at