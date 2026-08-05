Ausblick: Sotera Health Company Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sotera Health Company Registered wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,239 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sotera Health Company Registered ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Sotera Health Company Registered nach den Prognosen von 9 Analysten 309,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 294,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,967 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,270 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,24 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at