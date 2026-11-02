Ausblick: Sotera Health Company Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Sotera Health Company Registered wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sotera Health Company Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,269 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,170 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 311,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 319,9 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,984 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,270 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,25 Milliarden USD, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net