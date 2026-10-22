Sotkamo Silver AB Aktie

Sotkamo Silver AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MMF4 / ISIN: SE0001057910

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Sotkamo Silver AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sotkamo Silver AB präsentiert in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,214 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2040,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,010 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Sotkamo Silver AB mit einem Umsatz von insgesamt 209,4 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 90,19 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,666 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,160 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 808,3 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 393,4 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sotkamo Silver AB

mehr Nachrichten

Analysen zu Sotkamo Silver AB

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sotkamo Silver AB 0,35 -4,37% Sotkamo Silver AB

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street notiert tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen