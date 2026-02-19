Ausblick: Sotkamo Silver AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sotkamo Silver AB wird am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,087 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,010 SEK erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 134,2 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 23,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,078 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,060 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 392,1 Millionen SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 412,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at