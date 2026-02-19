Sotkamo Silver AB Aktie
WKN DE: A0MMF4 / ISIN: SE0001057910
|
19.02.2026 07:01:06
Ausblick: Sotkamo Silver AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sotkamo Silver AB wird am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,087 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,010 SEK erwirtschaftet worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 134,2 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 23,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,078 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,060 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 392,1 Millionen SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 412,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sotkamo Silver AB
|
19.02.26
|Ausblick: Sotkamo Silver AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.02.26
|Erste Schätzungen: Sotkamo Silver AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Sotkamo Silver AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Sotkamo Silver AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Sotkamo Silver AB
Aktien in diesem Artikel
|Sotkamo Silver AB
|0,38
|0,00%