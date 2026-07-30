Sotkamo Silver AB Aktie

Sotkamo Silver AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MMF4 / ISIN: SE0001057910

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30.07.2026 07:01:06

Ausblick: Sotkamo Silver AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sotkamo Silver AB wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,265 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sotkamo Silver AB noch -0,060 SEK je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 137,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 187,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79,0 Millionen SEK umgesetzt.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 1,08 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,160 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 816,1 Millionen SEK, gegenüber 393,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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