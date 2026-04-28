Sotkamo Silver AB Aktie
WKN DE: A0MMF4 / ISIN: SE0001057910
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Sotkamo Silver AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sotkamo Silver AB präsentiert am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,224 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sotkamo Silver AB noch -0,140 SEK je Aktie verloren.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 172,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 68,9 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Sotkamo Silver AB für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 187,9 Millionen SEK aus.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 1,18 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,160 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 811,6 Millionen SEK, gegenüber 393,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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