SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|Kennzahlen voraus
|
25.02.2026 15:01:00
Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SoundHound AI wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,097 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll SoundHound AI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 54,0 Millionen USD abgeschlossen haben - das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 56,28 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,230 USD, gegenüber -1,040 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 167,8 Millionen USD im Vergleich zu 84,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SoundHound AI
|
24.02.26
|GNW-News: MWC 2026: SoundHound AI bringt Sales Assist-Agent auf den Markt und führt damit agentische KI im Echtzeit-Format im Einzelhandel ein (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: SoundHound AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.11.25