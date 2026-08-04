SoundHound AI Aktie

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WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071

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Prognosen 04.08.2026 12:32:00

Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: SoundHound AI vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende SoundHound AI-Bilanz.

SoundHound AI wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass SoundHound AI für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,132 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 22,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 52,4 Millionen USD gegenüber 42,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,444 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,280 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 232,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 168,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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SoundHound-Aktie dennoch tiefer: Analystenschätzungen im Schlussquartal übertroffen

Bildquelle: Inferiorz Presents / Shutterstock.com

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