SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|Ausblick auf Zahlenwerk
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07.05.2026 18:43:00
Ausblick: SoundHound AI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SoundHound AI wird am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,100 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll SoundHound AI im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 42,6 Millionen USD abgeschlossen haben - das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 46,10 Prozent gesteigert.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,327 USD, gegenüber -0,280 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 232,8 Millionen USD im Vergleich zu 168,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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