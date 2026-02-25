Ausblick: Source Energy Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Source Energy Services wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,325 CAD gegenüber -0,530 CAD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 11,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 161,7 Millionen CAD gegenüber 145,0 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,79 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,700 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 697,3 Millionen CAD, gegenüber 674,0 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at