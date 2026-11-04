Ausblick: Source Energy Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Source Energy Services wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,035 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Source Energy Services -0,460 CAD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 35,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 125,3 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 169,7 Millionen CAD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,745 CAD, gegenüber 2,48 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 612,8 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 700,3 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net