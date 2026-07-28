Ausblick: Source Energy Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Source Energy Services wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,170 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 83,17 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,01 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 30,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 140,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 201,9 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 CAD im Vergleich zu 2,48 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 648,8 Millionen CAD, gegenüber 700,3 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at