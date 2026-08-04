South Bow Aktie

South Bow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A408DH / ISIN: CA83671M1059

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: South Bow präsentiert Quartalsergebnisse

South Bow wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass South Bow im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,443 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,640 CAD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 496,9 Millionen USD für South Bow, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 725,6 Millionen CAD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,76 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,91 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 1,97 Milliarden USD, gegenüber 2,21 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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