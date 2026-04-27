Ausblick: South Plains Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

South Plains Financial veröffentlicht am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,883 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,64 Prozent erhöht. Damals waren 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll South Plains Financial 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 54,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 23,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte South Plains Financial 70,6 Millionen USD umsetzen können.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,94 USD, gegenüber 3,44 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 250,7 Millionen USD im Vergleich zu 297,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at