Ausblick: South Plains Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

South Plains Financial wird am 17.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,940 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte South Plains Financial 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 63,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 16,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 76,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,87 USD, gegenüber 3,44 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 249,1 Millionen USD im Vergleich zu 297,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at