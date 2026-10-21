Ausblick: South Plains Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

South Plains Financial lädt am 22.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,993 USD je Aktie gegenüber 0,960 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll South Plains Financial in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,83 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 65,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 75,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,91 USD, gegenüber 3,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 249,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 297,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at