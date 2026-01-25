Ausblick: South Plains Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

South Plains Financial wird am 26.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass South Plains Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,875 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,960 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 54,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 27,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte South Plains Financial einen Umsatz von 74,6 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,45 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,92 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 213,4 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 289,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at