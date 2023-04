Ausblick: South Plains Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

South Plains Financial gibt am 27.04.2023 die Zahlen für das am 31.03.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,567 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,780 USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 47,3 Millionen USD gegenüber 53,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,74 Prozent.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,23 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 199,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 214,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at