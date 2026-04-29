Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Southern informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Southern lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Southern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,21 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Southern ebenfalls ein EPS von 1,21 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Southern in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 8,07 Milliarden USD im Vergleich zu 7,78 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,57 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,92 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,79 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 29,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Southern Co.
|
29.04.26
|S&P 500-Titel Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Southern von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Ausblick: Southern informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.26
|S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southern-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.04.26
|S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southern von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: Southern öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|S&P 500-Wert Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southern von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.04.26
|S&P 500-Titel Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Southern-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
25.03.26
|S&P 500-Wert Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Southern-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Southern Co.
Aktien in diesem Artikel
|Southern Co.
|80,26
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.