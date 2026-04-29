Southern Aktie

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WKN: 852523 / ISIN: US8425871071

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Southern informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Southern lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Southern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,21 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Southern ebenfalls ein EPS von 1,21 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Southern in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 8,07 Milliarden USD im Vergleich zu 7,78 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,57 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,92 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,79 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 29,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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