Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
|
29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Southern informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Southern wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,01 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Southern 0,790 USD je Aktie eingenommen.
10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,97 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Southern für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,23 Milliarden USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,58 USD, gegenüber 3,92 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 30,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,55 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Southern Co.
|
29.07.26
|S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southern von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.07.26
|Ausblick: Southern informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|S&P 500-Wert Southern-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Southern von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
22.07.26