Ausblick: Southern legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Southern wird am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,558 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,480 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,86 Prozent auf 6,10 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

20 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,29 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,99 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 28,50 Milliarden USD, gegenüber 26,72 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at