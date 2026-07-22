Ausblick: Southern National Bancorp of Virginia gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Southern National Bancorp of Virginia wird am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,381 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 48,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 25,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Southern National Bancorp of Virginia einen Umsatz von 65,7 Millionen USD eingefahren.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,58 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,49 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 195,0 Millionen USD, gegenüber 312,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at