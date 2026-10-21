Southern National Bancorp of Virginia Aktie
WKN DE: A2QR31 / ISIN: US74167B1098
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Southern National Bancorp of Virginia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Southern National Bancorp of Virginia wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,425 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 20,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 50,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 63,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,49 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 198,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 312,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Southern National Bancorp of Virginia Inc Registered Shs
|
21.10.26
|Ausblick: Southern National Bancorp of Virginia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Southern National Bancorp of Virginia gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Southern National Bancorp of Virginia Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt letztlich kräftig ab -- DAX beendet Handel leichter -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es deutlich abwärts, während sich auch der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.