Southern National Bancorp of Virginia Aktie

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WKN DE: A2QR31 / ISIN: US74167B1098

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Southern National Bancorp of Virginia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Southern National Bancorp of Virginia wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,425 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 20,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 50,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 63,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,49 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 198,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 312,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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