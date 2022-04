Ausblick: Southern National Bancorp of Virginia stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Southern National Bancorp of Virginia wird am 28.04.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass Southern National Bancorp of Virginia für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,386 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 9,70 Prozent auf 26,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,10 USD je Aktie, gegenüber 1,26 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 112,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 105,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at