Southern National Bancorp of Virginia Aktie

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WKN DE: A2QR31 / ISIN: US74167B1098

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Southern National Bancorp of Virginia stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Southern National Bancorp of Virginia lädt am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,283 USD. Dies würde einer Verringerung von 69,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Southern National Bancorp of Virginia 0,920 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 44,2 Millionen USD – ein Minus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Southern National Bancorp of Virginia 80,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,53 USD je Aktie, gegenüber 2,49 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 188,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 312,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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