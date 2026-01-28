Ausblick: Southern National Bancorp of Virginia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Southern National Bancorp of Virginia wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,340 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,950 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Southern National Bancorp of Virginia 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 41,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 34,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Southern National Bancorp of Virginia 64,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,650 USD, gegenüber -0,660 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 152,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 247,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at