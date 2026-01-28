Southern National Bancorp of Virginia Aktie
WKN DE: A2QR31 / ISIN: US74167B1098
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Southern National Bancorp of Virginia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Southern National Bancorp of Virginia wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,340 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,950 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Southern National Bancorp of Virginia 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 41,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 34,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Southern National Bancorp of Virginia 64,0 Millionen USD umsetzen können.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,650 USD, gegenüber -0,660 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 152,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 247,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Southern National Bancorp of Virginia Inc Registered Shs
|
28.01.26
|Ausblick: Southern National Bancorp of Virginia zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Southern National Bancorp of Virginia gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: Southern National Bancorp of Virginia stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Southern National Bancorp of Virginia Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.