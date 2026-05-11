Ausblick: Southland legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Southland lädt am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,415 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Southland noch ein Verlust pro Aktie von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Southland 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 172,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 28,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Southland 239,5 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,220 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,670 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 749,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 772,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at