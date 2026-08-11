Ausblick: Southland stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Southland äußert sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,425 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Southland noch -0,190 USD je Aktie verloren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 175,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 18,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 215,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,400 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -5,670 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 704,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 772,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at