Southland Holdings Aktie
WKN DE: A3DUP7 / ISIN: US84445C1009
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Southland stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Southland äußert sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,425 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Southland noch -0,190 USD je Aktie verloren.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 175,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 18,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 215,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,400 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -5,670 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 704,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 772,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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