Southland Holdings Aktie

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WKN DE: A3DUP7 / ISIN: US84445C1009

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Southland stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Southland wird am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,125 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Southland noch -1,390 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 162,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 23,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 213,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,515 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -5,670 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 611,5 Millionen USD, gegenüber 772,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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