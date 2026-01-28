Ausblick: Southside Bancshares legt Quartalsergebnis vor

Southside Bancshares wird sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,788 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Southside Bancshares 0,710 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 37,14 Prozent auf 71,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,03 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,91 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 271,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 456,1 Millionen USD waren.

