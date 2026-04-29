Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Southside Bancshares präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Southside Bancshares lädt am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,763 USD aus. Im letzten Jahr hatte Southside Bancshares einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 35,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 70,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 110,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,22 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 293,7 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 418,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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