Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Southside Bancshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Southside Bancshares wird sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,790 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Southside Bancshares in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 72,7 Millionen USD im Vergleich zu 89,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,29 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 291,5 Millionen USD, gegenüber 418,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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