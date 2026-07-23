Ausblick: Southside Bancshares zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Southside Bancshares präsentiert am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,860 USD gegenüber 0,720 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Southside Bancshares in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 75,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 110,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,40 USD im Vergleich zu 2,29 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 300,4 Millionen USD, gegenüber 418,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at