Ausblick: SouthState Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SouthState Bank wird am 23.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten schätzen, dass SouthState Bank für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,31 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,11 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 26,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 676,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 926,1 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,87 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,74 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,52 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at