SouthState Bank Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41F7Q / ISIN: US84472E1029

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: SouthState Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SouthState Bank präsentiert am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,20 USD aus. Im letzten Jahr hatte SouthState Bank einen Gewinn von 0,870 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll SouthState Bank im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 669,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 663,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,50 USD, gegenüber 7,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 2,78 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,52 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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