SouthState Bank Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41F7Q / ISIN: US84472E1029

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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: SouthState Bank präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SouthState Bank wird am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,40 USD aus. Im letzten Jahr hatte SouthState Bank einen Gewinn von 2,42 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll SouthState Bank nach den Prognosen von 12 Analysten im Schnitt 691,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 29,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 980,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,47 USD, gegenüber 7,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 2,73 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,52 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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