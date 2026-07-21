Ausblick: Southwest Airlines gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Southwest Airlines veröffentlicht am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,510 USD. Dies würde einem Zuwachs von 30,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Southwest Airlines 0,390 USD je Aktie vermeldete.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 18,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,24 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Southwest Airlines für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,58 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,11 USD aus. Im Vorjahr waren 0,790 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 32,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 28,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at