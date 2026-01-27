Ausblick: Southwest Airlines gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Southwest Airlines wird am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,578 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 37,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,420 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Southwest Airlines in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 7,50 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 24 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,962 USD, gegenüber 0,760 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 28,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 27,48 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at